PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 23,34 EUR.

Das Papier von PUMA SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 23,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PUMA SE-Aktie bei 23,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 377.242 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2024 bei 53,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 127,93 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,546 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,18 EUR für die PUMA SE-Aktie.

PUMA SE gewährte am 22.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte PUMA SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

