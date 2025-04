PUMA SE Aktie News: PUMA SE kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,33 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 23,33 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 23,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,26 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 205.140 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 128,03 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 29,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PUMA SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,546 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,18 EUR.

Am 22.01.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,29 Mrd. EUR – ein Plus von 15,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

