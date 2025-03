PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 23,79 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 23,79 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,54 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162.793 PUMA SE-Aktien.

Bei einem Wert von 53,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2025 auf bis zu 21,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,751 EUR, nach 0,820 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,95 EUR aus.

Am 22.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,49 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

