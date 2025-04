Puma tauscht nach enttäuschenden Ergebnissen Chef aus

Werte in diesem Artikel

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Nach einer zuletzt enttäuschenden Entwicklung kommt es beim Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) zu einem Chefwechsel. Arne Freundt trete "wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Umsetzung der Strategie" als Vorstandsvorsitzender zum 11. April zurück, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Der Aufsichtsrat habe Arthur Hoeld ab 1. Juli zum neuen Puma-Chef bestimmt, hieß es. Dieser war bis Oktober 2024 als Vorstandsmitglied von adidas für den weltweiten Vertrieb verantwortlich. Zudem übernimmt Matthias Bäumer, bislang Vizepräsident für das Segment Teamsport, die Position des Vertriebsvorstandes per 1. April.

Es knirscht derzeit gewaltig bei Puma: Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr geht der Adidas-Konkurrent auch für 2025 von sinkenden Ergebnissen aus. Handelsspannungen, vorsichtige Verbraucher sowie starke Schwankungen der Wechselkurse belasten die Franken, die ihrem Lokalrivalen massiv hinterherhinken./nas/he