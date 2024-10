QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 40,51 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 40,51 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 40,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.178 QIAGEN-Aktien.

Am 16.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,68 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

