QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 42,27 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 42,27 EUR. Bei 42,52 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 19.325 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,04 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 4,20 Prozent zulegen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Abschläge von 20,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,73 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,38 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,26 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels leichter

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt schlussendlich

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter