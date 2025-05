QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Montagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 38,19 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 38,19 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 38,19 EUR. Bei 37,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 218.253 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 19,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,00 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 483,46 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 12.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,32 USD je Aktie aus.

