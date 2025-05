QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von QIAGEN

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 37,15 EUR.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 37,15 EUR nach. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 37,10 EUR ein. Mit einem Wert von 37,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.624 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 27,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 7,83 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 07.05.2025. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 12.08.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,32 USD im Jahr 2025 aus.

