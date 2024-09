QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 41,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,83 EUR. Bei 41,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.580 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 31.07.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 496,35 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 494,86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,15 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

