QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 37,93 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 37,93 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.849 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 19,90 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 10,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,025 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 483,46 Mio. USD – ein Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 458,80 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

