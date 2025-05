QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 37,74 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 37,74 EUR nach oben. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,00 EUR zu. Mit einem Wert von 37,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 157.452 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. 25,48 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent auf 483,46 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

