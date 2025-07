QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Vormittag

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 40,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 40,90 EUR. Bei 40,60 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.012 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,80 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 16,29 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,083 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00 EUR an.

QIAGEN gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 483,46 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

