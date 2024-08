QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,28 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 42,28 EUR. Bei 42,44 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,39 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.882 Stück gehandelt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 3,58 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,16 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,97 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 496,35 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 494,86 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

