QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,49 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 36,49 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.463 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 29,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,25 EUR ab. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 3,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 45,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.02.2025. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,27 USD je Aktie aus.

