QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 42,09 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 42,09 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,94 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,14 EUR. Zuletzt wechselten 26.680 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,18 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 494,86 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

