QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,75 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 45,75 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,99 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,58 EUR. Zuletzt wechselten 133.055 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 45,99 EUR. 0,54 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 20,02 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,45 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 475,89 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 501,87 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.02.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie höher: Anteilseiger erhalten 1,26 US-Dollar je Aktie bei synthetischem Aktienrückkauf

XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker