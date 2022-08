QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 46,89 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 46,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 46,43 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.113 QIAGEN-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,56 EUR) erklomm das Papier am 26.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,06 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 37,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,33 EUR.

Am 27.07.2022 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 515,51 USD – das entspricht einem Minus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 567,30 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 02.11.2022 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2022 2,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

