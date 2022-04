QIAGEN Aktie News: QIAGEN zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 43,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 43,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 257.076 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 15,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2021 bei 37,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,69 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 46,55 EUR.

QIAGEN ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,68 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 628,40 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 571,20 USD eingefahren.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von QIAGEN.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

