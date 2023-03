QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag fester

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 42,49 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 42,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 106.755 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,37 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 13,94 Prozent Luft nach oben. Bei 39,94 EUR fiel das Papier am 21.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 49,30 EUR.

QIAGEN ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,74 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 497,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 582,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,10 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

