QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 41,41 EUR.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 41,41 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 41,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,52 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 3.773 Aktien.

Am 01.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,89 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 18,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 496,35 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 494,86 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,14 USD im Jahr 2024 aus.

