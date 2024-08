QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,58 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,58 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 41,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.310 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,85 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2023. Gewinne von 5,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Abschläge von 18,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 31.07.2024 vor. QIAGEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start fester

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain