QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 43,80 USD abwärts.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 43,80 USD. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 43,78 USD. Bei 43,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 1.300 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,70 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gewinne von 15,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 34,78 USD. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 25,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,73 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,53 USD je Aktie verdient. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,89 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,63 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Am 11.02.2025 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,04 USD im Jahr 2023 aus.

