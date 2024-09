QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verbilligt sich am Montagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 40,80 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 40,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,85 EUR. Bisher wurden heute 6.796 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 43,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 494,86 Mio. USD eingefahren.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

