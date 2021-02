QIX Deutschland: Das sind die Treiber hinter CANCOMs und Hannover Rücks teils deutlichen Kursanstiegen

In Anbetracht starker Zahlen zieht am Donnerstag im Qualitäts-Index die CANCOM -Aktie kräftig um über 7% nach oben und steht damit aktuell bei 53,80 Euro. Das Technologieunternehmen profitiert ungeachtet aller Corona-Umstände weiterhin von der anhaltenden Kundennachfrage nach IT-Infrastruktur und entsprechenden Dienstleistungen. Vor allem das Schlussquartal war dabei überragend gelaufen. Das 4.Quartal ist das bisher beste und margenstärkste Quartal unserer Firmengeschichte und zeigt, dass wir die richtige Unternehmensstrategie und Aufstellung für zukünftiges Wachstum haben, kommentierte der Vorstandschef die Entwicklung. Nach vorläufigen Zahlen erzielte CANCOM in 2020 einen Umsatz von rund 1,69 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 9,3%. Auch der operative Jahresgewinn wird mit 123,1 Mio. Euro voraussichtlich gut 3,2% höher liegen. Ein wesentlicher Treiber hinter dem erfolgreichen Verlauf war das wieder anziehende IT-Servicegeschäft sowie die sehr starke Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor. Noch im 2.Quartal musste das Unternehmen aufgrund des ersten Lockdowns deutliche Einschränkungen im eigentlich margenstarken Dienstleistungsgeschäft hinnehmen. Dennoch wurde von CANCOM die Transformation vom reinen Systemhaus zum Anbieter von Hybrid-Cloud, Managed Services und eigenen Software-Lösungen im Verlauf des letzten Jahres eingeleitet.

Ziel sollte es dabei sein, den Umsatzanteil der Cloud-Sparte von rund einem Fünftel auszubauen, da es bereits deutlich über die Hälfte zum Vorsteuergewinn beiträgt. Immerhin kann der IT-Infrastrukturanbieter in diesem Geschäftszweig beachtliche Margen von über 20% erzielen. Wir haben in einem sehr schwierigen Jahr gezeigt, dass wir die richtigen Produkte und Angebote im Portfolio haben, betonte zugleich der Vorstand. Durch die laufende Umstrukturierung inklusive Ausbau des eigenen Cloud-Geschäfts könnte es jedenfalls zu einer deutlichen Höherbewertung der CANCOM-Aktie kommen. Immerhin ist die Unternehmensgruppe, die Partnerschaften mit Technologiekonzernen wie Microsoft, IBM, SAP sowie Apple und Adobe betreibt, durchaus profitabel und erzielte in den letzten Jahren immer solide Eigenkapitalrenditen, die meist über 10% lagen. Auch die Eigenkapitalquote von fast 50% weist auf eine solide Bilanz hin. Mit diesen Kennzahlen erfüllt CANCOM auch wichtige Aufnahmekriterien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Deutliche Gewinne von 2% verbucht im heutigen Marktumfeld im Qualitäts-Index auch die Aktie der Hannover Rück. Somit notiert sie aktuell bei 135,60 Euro. Das Unternehmen, das in sämtlichen Bereichen der Schaden- und Personen-Rückversicherung tätig ist und dabei weltweit Rückversicherungs-Beziehungen mit mehr als 5.000 Versicherungsgesellschaften unterhält, musste angesichts der wirtschaftlichen Folgen durch das Corona-Virus im letzten Jahr eine Belastung in Milliardenhöhe hinnehmen. Wie die Hannover Rück heute mitteilte, wurden für tatsächliche und erwartete Schäden infolge der Pandemie rund 1,2 Mrd. Euro zurückgelegt. Vor allem die hohe Zahl der Corona-Toten in den USA schlug bei dem Unternehmen anders als etwa in Deutschland in der Lebens- und Kranken-Rückversicherung teuer zu Buche. Im Gesamtjahr wurden folglich in dieser Sparte hohe Kosten von 261 Mio. Euro verbucht. Der Nettogewinn sackte daraufhin um fast ein Drittel auf 883 Mio. Euro ab. Trotz des Gewinneinbruchs schnitt der weltweit drittgrößte Rückversicherer in 2020 aber besser ab als von Analysten erwartet. Das Management selbst hatte schon im Herbst einen Überschuss von mehr als 800 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

Die Hannover Rück-Aktionäre könnten sich ersten Angaben zufolge wie im Vorjahr auf eine Basisdividende von 4,00 Euro freuen. Auch eine Sonderdividende sei möglich, betonte der Vorstand heute in der Telefonkonferenz. Eine Entscheidung hierzu soll aber erst zur endgültigen Bilanzvorlage am 11.März fallen. Seit einigen Jahren wird unternehmensseitig bereits eine stattliche Dividende von zuletzt 5,50 Euro ausgezahlt. Aufgrund wieder steigender Preise für Rückversicherungsschutz könnte das Unternehmen sein Kapital aber auch in den weiteren Ausbau ihres Geschäfts stecken. Immerhin setzte die Hannover Rück bei der Vertragserneuerung zum Jahreswechsel für 2021 den Angaben zufolge 5,5% höhere Preise für Rückversicherungsschutz bei Erstversicherern durch. Dazu hätten die hohen Großschäden, das gesunkene Zinsniveau und die Unsicherheiten rund um den weiteren Verlauf der Pandemie beigetragen. Bereinigt um Währungsschwankungen hat sich das erneuerte Prämienvolumen dabei um beachtliche 8,5% erhöht.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox