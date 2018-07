QIX Dividenden Europa: Dividendenaktie der Woche - Lindt & Sprüngli

Die Dividende des Unternehmens hat sich dabei seit 2007 fast verdreifacht. Darüber hinaus konnte der Gewinn in den letzten 5 Jahren im Schnitt um 11% gesteigert werden. Und dies war das eigentliche Fundament für die solide Dividendenentwicklung.

Die Schweizer Lindt & Sprüngli-Firmengruppe steuert vom Zürichsee aus die Herstellung von Edelschokolade und die damit verbundene internationale Vermarktung. Dabei werden die hochwertigen Schokoladen und Pralinés in Europa und den USA produziert und in eigenen Geschäften und Cafés verkauft. Der exklusive Vertrieb erfolgt zudem über ein globales Netzwerk. Das Geschäftsprinzip von Lindt & Sprüngli sieht außerordentlich strenge Einkaufsrichtlinien vor. Diese beginnen mit dem Einkauf von feinsten Kakaobohnen und enden mit individuell entworfenem Verpackungsmaterial. Alle Rohstoffe werden dabei vor der Verarbeitung einer sorgfältigen Qualitätskostrolle unterzogen. Als Premium-Schokoladenhersteller ist Lindt & Sprüngli vor allem für seine Marken Lindor, Excellence und Confiserie bekannt. Derzeit setzt das Unternehmen aber auch verstärkt auf die Einführung von neuen Premium-Produkten wie Schokoladen-Pudding oder Eiscremes.

Marktanteilsgewinne in europäischen Märkten

Lindt & Sprüngli hat in der ersten Jahreshälfte des laufenden Geschäftsjahres 7,7% mehr Lindor-Kugeln, Schokoladentafeln und Pralinés verkauft als im Vorjahr. Ohne Währungseinflüsse betrug das organische Umsatzplus 5,1%. Insgesamt setzte der Schokoladenkonzern in den ersten 6 Monaten 1,67 Mrd. CHF (1,43 Mrd. Euro) um, wie er am Dienstag mitteilte. Hierfür sei vor allem das hervorragende Saisongeschäft ausschlaggebend gewesen, aber auch neue Produkte sowie neu öffnete Lindt-Boutiquen und Cafés. Besonders gut verkauften sich dabei an Ostern die von Lindt & Sprüngli limitierten Goldhasen-Editionen. Auch in den USA wurde wieder vermehrt Schokolade aus der Produktion des Konzerns genascht. Noch im Vorjahr hatten schrumpfende Erlöse der US-Tochter Russell Stover die Gruppe ausgebremst. Dieses Jahr legte die gesamte Region Nordamerika organisch um 4,0% zu. Nach dem 3-prozentigen Rückgang in 2017, war dies eine beachtliche Wende. Zugpferd im US-Markt waren im Wesentlichen die Kernmarken Lindor und Excellence. Vor allem aber habe sich der Umsatz der US-Tochter stabilisiert und lediglich einen niedrigen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr verzeichnet, schrieb das Unternehmen. Lindt & Sprüngli stellt sich zudem auf künftiges Volumenwachstum in den USA ein und will schrittweise den Standort Stratham ausbauen. Im umsatzmäßig größten Markt Europa wuchsen die Schweizer organisch um 5,0%. Hier hob der Konzern besonders die Marktanteilsgewinne in den großen Schokolademärkten in Europa hervor. Kräftig gewachsen ist der Edelschokoladen-Hersteller insbesondere auch in den Schwellenländern wie Russland und Brasilien. Im Segment "Rest der Welt" betrug das Plus immerhin 8,4%. Beim Gewinn hingegen verfehlte Lindt & Sprüngli die Erwartungen leicht. Das Betriebsergebnis (EBIT) der Gruppe stieg von Januar bis Juni um 12% auf 117,1 Mio. CHF (101 Mio. Euro).

Dividenden-Verdreifachung innerhalb von 10 Jahren

In Europa zählt Lindt & Sprüngli dank der krisenfesten Geschäfte nicht nur zu den stabilsten Dividendenzahlern. Auch mit welcher Kontinuität der Anbieter von hochwertiger Schokolade seine Anteilseigner mit seit Jahren steigenden Ausschüttungen verwöhnt ist eindrucksvoll. Die Dividende des Unternehmens hat sich dabei von 33,00 CHF im Jahr 2007 auf zuletzt 93,00 CHF (80,00 Euro) fast verdreifacht. Allein für die letzten 5 Jahre konnten sich die Anleger über eine Rendite von durchschnittlich 1,55% freuen. Nach dem jüngsten Kursanstieg der Lindt & Sprüngli-Aktie ergibt sich trotz der letzten 6-prozentigen Dividendenerhöhung aber nur noch eine Kapitalrendite von 1,4%. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seinen Gewinn in den letzten 5 Jahren im Schnitt um 11% steigern und legte damit das eigentliche Fundament für diese Dividendenentwicklung.

Lindt & Sprüngli befindet sich im Dividenden-Auswahlindex QIX Dividenden Europa. Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

