QIX Dividenden Europa: Henkel gibt Umbau bekannt und will erstmals 1 Mrd. Euro in Aktienrückkäufe stecken

Dank der wieder besseren Stimmung konnte am Montag im Dividenden-Index die Henkel -Aktie eine kräftige Erholung von über 3% hinlegen. Heute liegt sie aber wieder leicht im Minus bei aktuell 72,00 Euro. Dabei haben die Papiere des Konsumgüterherstellers in der letzten Woche stark gelitten und waren sogar auf ein Jahrestief gefallen. Vor allem der diesjährige Ausblick hatte die Anleger enttäuscht, da das Management angesichts hoher Kosten für Rohstoffe, Materialien und Logistik ein geringeres Wachstum als 2021 erwartet. Auch bei der viel beachteten EBIT-Marge dürfte im besten Fall nur eine minimale Verbesserung herauskommen. Henkel hat am Freitag zudem angekündigt seine Konsumentengeschäfte umbauen zu wollen. Trotz bekannter Marken wie Fa, Schauma oder Schwarzkopf gilt insbesondere die Haar- und Körperpflegesparte des Unternehmens seit Jahren als Sorgenkind. Nun könnte das Geschäft mit der Sparte rund um die wesentlich erfolgreicheren Wasch- und Reinigungsmittel mit Topmarken wie Persil oder Pril zusammengelegt werden. Beide Sparten sollen künftig in dem Bereich "Consumer Brands" mit einer Umsatzgröße von rund 10 Mrd. Euro gebündelt werden. Durch die Größenvorteile werden unternehmensseitig höhere Einsparungen sowie mehr Schnelligkeit und Flexibilität erwartet. Insgesamt sei Henkel nicht da, wo wir sein wollen, sagte der Vorstand am Freitag in einer Telefonkonferenz. Es gebe Probleme in einigen Märkten, wobei der Manager hier vor allem Nordamerika nannte. Das Produktportfolio der Düsseldorfer soll aber 2022 noch weiter ausgemistet werden.

So plant das Unternehmen Marken und Geschäfte, die künftig nicht mehr zum Kerngeschäft von Henkel zählen, zu verkaufen oder nicht mehr herzustellen. Bis Ende 2021 wurden bereits Produkte mit einem Umsatzvolumen von rund 500 Mio. Euro veräußert oder eingestellt, hauptsächlich in dem seit Jahren schwächelnden Geschäft mit Haar- und Körperpflege. Zur Disposition stehen in der margenschwächsten Sparte von Henkel in diesem Jahr wohl weitere Geschäfte mit einem Volumen von bis zu 5% des Gesamtumsatzes. Allerdings gehören auch weiterhin Zukäufe zur Strategie des Konsumgüterproduzenten. Für die Aktionäre kündigte der Vorstand erstmals auch ein Aktienrückkaufprogramm von über 1 Mrd. Euro an. Damit sollen Vorzugsaktien im Gesamtwert von bis zu 800 Mio. Euro und zugleich Stammaktien in einem Gesamtwert von bis zu 200 Mio. Euro erworben werden. Dies würde rund 3% des Grundkapitals entsprechen. Bezogen auf den aktuellen Kurs bietet die Henkel-Aktie gegenwärtig aber wieder 2,6% an Dividendenrendite, und dies kann sich im Vergleich zu den niedrigen und teils negativen Anleihezinsen durchaus sehen lassen.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Leicht im Plus zum Vortag bei 28,25 Euro präsentiert sich am Dienstag im Dividenden-Index dagegen die Aktie von Industrivärden AB. Die schwedische Holdingsgesellschaft ist bekannt für seine milliardenschweren Investments in Industrieunternehmen aus der skandinavischen Wirtschaftsregion. Im Portfolio des Unternehmens befinden sich derzeit aber nur insgesamt 7 Kernbeteiligungen. Dazu zählen vor allem bekannte skandinavische Gesellschaften wie Handelsbanken, Volvo oder auch Ericsson. Alle Beteiligungen haben dabei in ihren jeweiligen Märkten eine führende Position und bieten Aussicht auf langfristiges Wachstum. Industrivärden selbst zielt mit seinem aktiv gemanagten Portfolio eine sehr langfristige Beziehung zu den Unternehmen an. Zuletzt lag die Umsatzgröße aller 7 skandinavischen Firmen, die immerhin in 190 Ländern aktiv sind, bei zusammen 1,1 Bio. SEK (100,5 Mrd. Euro). Mit den über Aktienanteile aufgebauten Investments bekommt die Industrieholdung jährlich auch Dividenden überweisen, die sich 2020 auf rund 650 Mio. SEK (62 Mio. Euro) summierten. 65% der Summe kam über die Beteiligung an dem Gesundheitskonzern Essity, 20% davon waren Ausschüttungen des Elektronikspezialisten Ericsson, und gut 15% durch den Immobilien und Projektentwickler Skanska herein. Industrivärden gehört folglich auch zu den Dividendengaranten, da die Aktie in den letzten Jahren meist Kapitalrenditen abwarf, die zwischen 2,6 und 3,2% lagen. Was die Papiere aber derzeit für Investoren zusätzlich interessant macht, ist der beachtliche Abschlag gegenüber dem NAV (Net-Asset-Value), mit der die Investmentgesellschaft derzeit an der Börse notiert. Aktuell liegt der NAV laut Unternehmensangaben bei 332 SEK, während der Börsenkurs an der Schwedischen Börse nur bei 296 SEK notiert, der Bewertungsabschlag beläuft sich damit auf knapp 10%.

Wenn Sie den QIX Dividenden Europa Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an. Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA Vz. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA Vz. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA Vz.

Bildquellen: Traderfox