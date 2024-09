QIX Dividenden Europa: KONE vermeldet Großauftrag und Euronext gründet mit Partner nordisch/baltischen Stromderivatemarkt

QIX aktuell

Vor dem morgigen US-Arbeitsmarktbericht zeigt sich der QIX Dividenden Europa Index am Donnerstag kaum verändert bei 14.890 Punkten.

Aufzugsbauer KONE soll High-Class Bürohaus "2 Finsbury Avenue" in London mit 31 Aufzügen und 3 Rolltreppen ausstatten, und bietet noch immer 3,6 % Dividende. Euronext will mit der paneuropäischen Energiebörse "Nord Pool" ab März 2025 den Handel mit neuen Strom-Futures starten, der als Basis nordisch/ baltisch erzeugten Strom hat.

Eine solide Erholungstendenz zeigt seit einigen Monaten im Dividenden-Index die KONE-Aktie. Am Donnerstag notierte aber erstmal wieder leicht im Minus bei 48,55 Euro. Der jüngste Anstieg bei dem finnischen Lift- und Rolltreppenbauer wurde dabei durch die anhaltenden Zinssenkungs- und Chinahoffnungen ausgelöst. Schließlich profitiert das Unternehmen ungeachtet aller Konjunkturumstände neben strukturellen Trends, auch von den langfristig aussichtsreichen Geschäften in Asien. KONE ist aber mittlerweile in 60 Ländern vertreten, und konnte zuletzt sogar einen Großauftrag aus der Londoner City vermelden. Die Finnen hatten dort im Juli den Auftrag über die Lieferung von 31 Aufzügen und 3 Rolltreppen für das High-Class Hochhausprojekt "2 Finsbury Avenue" in Broadgate erhalten, einem der größten Fußgängerzonenviertel der Stadt. Das Projekt wird laut KONE einen neuen Maßstab für hochgradig nachhaltige Arbeitsräume im Zentrum Londons setzen. Zudem wird das Gebäude komplett elektrisch betrieben und gewährleistet eine intelligent-gesteuerte Energieeffizienz. KONE verfügt über langjährige Erfahrung bei der Ausstattung von Hochhaus-Bürogebäuden in London, kommentierte der Europa-Chef von KONE den Großauftrag. Und wir fühlen uns geehrt, ein ikonisches Wahrzeichen mit unseren "People-Flow"-Lösungen auszustatten.

Dem Liftanlagen- und Fahrtreppenproduzenten zufolge umfasst der Auftrag 19 "MiniSpace"-Aufzüge und 12 "MonoSpace 700"-Aufzüge, die den nutzbaren Raum innerhalb des Bürogebäudes optimieren und die Wartezeiten minimieren sollen. Zudem wird KONE auch 3 energieeffiziente "TravelMaster110"-Rolltreppen liefern. Der Bauträger von 2 Finsbury Avenue ist dabei ein Joint Venture zwischen British Land und GIC, während der Hauptauftragsnehmer der Bau- und Ingenieurdienstleister Sir Robert McAlpine ist. Das architektonische Design wurde von dem Unternehmen 3XN entworfen, mit dem KONE zusammenarbeitete, um die maßgeschneiderten Kabinenoberflächen für die 26 Personenaufzüge zu entwerfen. Als viertgrößter Aufzugsanlagen- und Fahrtreppenhersteller der Welt haben sich die Finnen letztlich schon im Jahr 2023 ambitionierte Klimaziele gesetzt, die einen CO2-neutralen Betrieb bis 2030 anstreben. Für diese ehrgeizigen Pläne will KONE aber weder seine Rentabilität noch die bisherige Dividendenpolitik opfern. In den letzten 3 Jahren ist die Ausschüttung deshalb mit 1,75 Euro auch unverändert stabil geblieben, und ergibt noch immer eine Dividendenrendite von gut 3,6 %.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein. Einer der heutigen Gewinner im Dividenden-Index ist dagegen die Aktie von Euronext, die dabei um 2,2 % auf aktuell 98,85 Euro zulegen kann, und damit ein Mehrjahreshoch markiert. In der derzeit guten Entwicklung spiegeln sich bei den Anteilsscheinen der Mehrländerbörse vor allem die derzeit hohen Schwankungen an den weltweiten Aktienmärkten wider. Dazu zählt das Unternehmen angesichts innovativer Börsendienstleistungen zu den erfolgreichsten Finanzmarktspezialisten Europas. Die von Amsterdam aus agierende Euronext-Gruppe ist neben Aktien aber auch der bevorzugte Handelsplatz für die Notierung von Anleihen, ETFs und Fonds, sowie von Optionsscheinen und Zertifikaten. Zum erfolgreichen Geschäftsausbau tragen aber auch Partnerschaften bei, wie jüngst mit der paneuropäischen Strombörse "Nord Pool", die ihren Hauptsitz in Oslo hat. Euronext und Nord Pool kündigten dabei Ende August die Gründung eines Terminmarktes für nordischen und baltischen Strom an. Der neue "Euronext Nord Pool Power"-Future der beiden Partner soll zunächst auf der paneuropäischen Handelsplattform Optiq von Euronext gehandelt werden, wo zugleich auch das Clearing abgewickelt werden soll.

Die Ankündigung erfolgt jedenfalls nach ausführlichen Konsultationen mit zahlreichen Marktteilnehmern in Nordeuropa. Laut Euronext wird mit der Einführung eines nordisch/baltischen Stromderivatemarktes dem Wunsch des Marktes nach einer langfristigen, nachhaltigen Marktinfrastruktur inklusive eines sicheren Handels mit Strom-Futures nachgekommen. Der Testbetrieb für Kunden soll demnach bereits im März 2025 beginnen, wobei die zugrunde liegenden Spot-Indizes vom Euronext-Partner Nord Pool bereitgestellt werden. Bei dem Start der Euronext Nord Pool Power-Futures kann Euronext jedenfalls sein Branchenwissen rund um die europäischen Energiemärkte einbringen, und damit einmal mehr ein attraktives und wettbewerbsfähiges Angebot für die Kunden schaffen. Zuletzt ergab sich bei dem Börsenbetreiber immerhin eine Gewinnmarge von beachtlichen 31,0 %, dazu bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 2,1 %.

