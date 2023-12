QIX Dividenden Europa: Swisscom will Innovationsführer in der Schweiz bleiben

QIX aktuell

Im Zuge des heutigen US-Arbeitsmarktberichts verbucht der QIX Dividenden Europa Index am Freitag moderate Kursgewinne auf aktuell 12.815 Punkte.

Swisscom zählt inzwischen zu den innovativsten Gesellschaften der Schweiz und fokussiert sich operativ dabei auf 7 Wachstumsfelder. Versicherer Allianz kündigt die Erhöhung der Verzinsung bei klassischen Lebens- und Rentenversicherungen ab kommenden Jahr auf im Schnitt 2,7 % an, die Aktie bleibt zudem ein Dividendenstar.

Leicht um 0,4 % nachgebende Kurse auf aktuell 537,50 Euro verzeichnet am Freitag im Dividenden-Index die Swisscom-Aktie. Das im Mai erreichte Mehrjahreshoch bei den Papieren des Telekommunikations- und Mobilfunk-Dienstleisters ist allerdings in weiter Ferne. Dennoch lohnt sich ein Blick auf das Unternehmen. Schließlich zählt die Swisscom mit zu den innovativsten Gesellschaften der Schweiz. Der weitaus größte Teil der Jahreserlöse wird inzwischen sogar mit Produkten erzielt, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab. Und das Management hat im letzten Jahr insgesamt 7 Innovationsfelder festgemacht, mit denen der IT- und Telekomspezialist seine strategischen Ziele erreichen will. Dazu gehören die Bereiche rund um das Internet der Dinge, Analytics & Künstliche Intelligenz sowie IT-Sicherheit. Außerdem liegt der Fokus von Swisscom auch auf den Feldern Digital Business, Unterhaltung, Netz & Infrastruktur sowie der Sparte Digital Swisscom. Mit diesen Kernbereichen soll letztlich sichergestellt werden, in dem sich dynamisch ändernden Marktumfeld langfristig erfolgreich zu bleiben. Der Kommunikations- und IT-Berater will sich damit natürlich vor allem als Markt-, Technologie- und Innovationsführer auch in Zukunft behaupten. Die Swisscom lanciert aber nicht nur innovative Produkte und Dienstleistungen, sondern entwickelt auch Wachstumsfelder im Bereich Digital Business wie "FinTech" oder "Trust Services" gezielt weiter. Im Silicon Valley betreibt das Unternehmen sogar Technologie-Scouting. Zudem vernetzt die Tochter Swisscom Ventures interessante Start-ups mit den eigenen Geschäftssparten, um so Innovationsimpulse zu setzen.

Letztlich unterstützt die Swisscom zahlreiche Start-ups und Unternehmergründer in der Schweiz mit Beratung, Vergünstigungen bei IT- und Cloud-Diensten sowie Coaching-Programmen und Finanzierungen. Neben der Notierung an der Schweizer Börse wird die Aktie auch in den USA außerbörslich bei der Bank BNY Mellon gehandelt. Die Anteilscheine genießen am Kapitalmarkt auch den Ruf als solider Wert mit attraktiver Dividende. Auch weil Swisscom schon seit Jahren eine stabile Ausschüttungspolitik verfolgt, welche im Einklang mit Cashflow und der Kapitalallokation steht. Allerdings wurde die Dividende seit 2011 bei unverändert 22,00 CHF je Aktie belassen, dennoch ergab sich eine durchschnittliche Dividendenrendite von über 4,0 % pro Jahr. Für 2023 plant der Vorstand bei Erreichen der finanziellen Ziele auch erneut eine unveränderte Gewinnbeteiligung vorzuschlagen. Als Aktionär von Swisscom ist man folglich an einem Unternehmen beteiligt, das nicht nur das digitale Rückgrat der Schweiz bildet, sondern sich auch erfolgreich in den Zukunftsmärkten Technologie, Kommunikation und Unterhaltung behauptet.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein. Am Freitag steigt im Dividenden-Index die Aktie der Allianz dank leichter Zuwächse auf ein neues Rekordhoch bei 243,10 Euro. Dabei profitieren bei dem Versicherer derzeit nicht nur die Aktionäre, auch auf die Lebensversicherungskunden kommen wieder attraktivere Zeiten zu. Schließlich kündigte die Tochter Allianz Leben in der letzten Woche an, zum zweiten Mal in Folge die Verzinsung von Lebensversicherungen erhöhen zu wollen. Der Zins ist zurück, davon profitieren alle Angebote, erklärte ein Allianz-Vorstandsmitglied in einer Pressemitteilung. Bei klassischen Lebens- und Rentenversicherungen soll die laufende Verzinsung im kommenden Jahr im Schnitt auf 2,7 % nach zuletzt 2,5 % steigen, wie die Allianz weiter mitteilte. Beim neueren Modell mit abgespeckter Garantie dürfte es zudem von 2,6 auf 2,8 % nach oben gehen. Bereits für 2023 hatte Europas größter Lebensversicherer die Verzinsung des Altersvorsorgeklassikers heraufgesetzt. Lebensversicherungskunden der Allianz, deren Vertrag 2024 ausläuft, können sogar mit einer Gesamtverzinsung einschließlich Schlussüberschuss von 3,5 % (Zuletzt: 3,2 %) für klassische Produkte rechnen. Dieser Zins-Schritt ist ein deutliches Zeichen, ein starkes Argument für die Vorsorge und für die Lebensversicherung, betonte die Vorstandschefin der Allianz Lebensversicherung in der Mitteilung. Bei der Allianz setzt sich die laufende Verzinsung aus der Überschussbeteiligung zusammen, über deren Höhe die Münchner je nach Wirtschaftslage und Erfolg ihrer Anlagestrategie entscheiden, und dem vom Bundesfinanzministerium festgelegten Garantiezins. Dieser liegt seit Anfang 2022 für neue Verträge bei 0,25 %. Ältere Allianz-Policen werfen aber teilweise noch deutlich mehr ab. Die laufende Verzinsung bezieht sich bei der Versicherungsgruppe aber nur auf den Sparanteil, nach Abzug von Abschluss- und Vertriebskosten. Derzeit führen bei der Allianz die gestiegenen Marktzinsen auch zu deutlich höheren Kapitalanlageergebnissen. Die Anteilsscheine sind damit dank der zuverlässigen Ausschüttungsrendite von weiterhin über 4,0 % auch noch immer ein defensives Investment. Zudem wird die Aktie der Allianz nur mit einem KGV von 10 bewertet, was durchaus als günstig angesehen werden kann.