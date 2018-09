Nike: Börsianer verteilen Vorschusslorbeeren

Seit November kennt die Aktie des US-Sportartikelkonzerns Nike-Aktie nur eine Richtung - und die zeigt eindeutig nach oben. Bei den Gewinnprognosen der Analysten sieht der Trend nicht ganz so rosig aus. In den vergangenen drei Monaten haben sie nämlich ihre Gewinnschätzungen leicht nach unten revidiert. Die von FactSet Research ausgewiesenen Prognosen fielen während dieses Zeitraums von 0,63 auf 0,62 Dollar pro Aktie. Für das mittlerweile laufende zweite Quartal war ein Rückgang von 0,55 auf 0,53 Dollar registriert worden.Unter den insgesamt 37 erfassten Analystenurteilen überwiegen derzeit eindeutig die optimistischen Einschätzungen. So empfehlen derzeit 19 Analysten die Nike-Aktie zum Kauf ("Buy"), während vier Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweight") raten. Zwölfmal wird der Titel als haltenswert ("Hold") eingestuft. Unter den pessimistischen Ratings gibt es jeweils einen Analysten, der zum Verkauf ("Sale") bzw. Untergewichten ("Underweight") der Aktie rät. Mit Blick auf die ausgesprochenen Kursziele reichen die Prognosen von 50,00 bis 100,00 Dollar, was zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 84,73 Dollar (aktuell: 85,55 Dollar) führt.

Nike: Neues Rekordhoch aufgestellt

Der Nike-Aktie kann man derzeit einen gesunden Aufwärtstrend attestieren. Dabei fällt auf, dass sie sich seit Anfang des Jahres in unmittelbarer Nähe zur 38-Tage-Linie bewegt. Der seither zu beobachtende Aufwärtstrend der 200-Tage-Linie spricht derzeit eindeutig für den Wert. Zwar bewegt sich der Timingindikator Relative-Stärke-Index in Richtung überkaufte Zone, in der Vergangenheit folgten auf ein Unterschreiten der 70-Prozent-Marke (Verkaufssignal) häufig nur temporäre Korrekturen im zweistelligen Prozentbereich. Am vergangenen Freitag markierte der Titel bei 85,55 Dollar ein neues Rekordhoch. Am Dienstag wird sich zeigen, ob die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt waren.







