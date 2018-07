Amazon: Nach Quartalszahlen 900 Milliarden Dollar wert?

Amazon 1.550,00 EUR -1,16% Charts

Seit dem Geschäftsjahr 2015 verzeichnet das Online-Handelsunternehmen keine Verluste mehr und überzeugte durch markantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Dieser positive Trend scheint sich zumindest mit Blick auf die von FactSet Research erfassten Gewinnprognosen weiterhin fortzusetzen. So gab es in den vergangenen drei Monaten eine signifikante Aufwärtstendenz zu beobachten. Innerhalb dieses Zeitraums haben sich nämlich die durchschnittlichen Analystenschätzungen für Q2 von 1,42 auf 2,47 Dollar (Q1: 3,27 Dollar) pro Aktie zwar deutlich erhöht, den Wert des Vorquartals jedoch nicht erreicht. Für das derzeit laufende dritte Quartal hat sich der Durchschnittswert der Analystenschätzungen von 1,05 auf 1,69 Dollar pro Aktie erhöht.Die überwiegend optimistischen Analystenurteile dürften daher keine große Überraschung darstellen. Unter den insgesamt 48 von FactSet Research erfassten Analystenmeinungen raten derzeit 41 Aktienexperten zum Kauf ("Buy") und fünf zum Übergewichten ("Overweight") der Amazon-Aktie. Eine neutrale Haltung ("Hold") nehmen lediglich zwei Analysten ein. Ratings mit pessimistischem Urteil ("Underweight" oder "Sell") gibt es hingegen keine. Die Bandbreite der jeweiligen Kursziele fällt außerordentlich hoch aus und reicht von 1.700,00 bis 2.200,00 Dollar und führt zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 1.916,00 Dollar (aktuell: 1.814,00 Dollar) führt.

Amazon vollzieht eindrucksvolle Rekordfahrt

Unterbrochen von mehr oder weniger starken Korrekturen vollzieht die Amazon-Aktie seit zehn Jahren eine steile Aufwärtsbewegung und hat sich seither um den Faktor 150 verteuert. Anfang dieses Jahres brach der Titel sogar aus dem Aufwärtstrend nach oben aus. In der vergangenen Woche wurde bei 1.844 Dollar zudem ein neues Rekordhoch erzielt. Der Timingindikator Relative-Stärke-Index zeigt mit aktuell 76 Prozent zwar eine überkaufte Lage an, in den vergangenen drei Jahren war dies allerdings mehr als zehnmal der Fall - nachhaltig geschadet haben nachfolgende RSI-Verkaufssignale bislang jedoch nicht.







Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Eddy Galeotti / Shutterstock.com