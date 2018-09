Onlinehandel: Amazon dominiert die Geschäftssparte in den USA massiv

Amazon 1.702,07 EUR 0,26% Charts

Die kanadische Medien- und Nachrichtenagentur "Visual Capitalist" veröffentlichte kürzlich Statistiken, in denen sie Zahlen von Amazon und anderen Online-Händlern verglich. Dass Amazon die Sparte mit massivem Abstand anführt, ist dabei nicht zu übersehen.

Amazons Marktdominanz dank hohen Umsätzen

Dass sich Amazon großer Beliebtheit bei seinen Kunden erfreut, dürfte weitläufig bekannt sein. Und tatsächlich schaffte es der Online-Riese erneut, seine Marktdominanz zu steigern, wie nun aus einer Untersuchung von "Visual Capitalist" - in der lediglich börsennotierte Unternehmen berücksichtigt wurden - hervorgeht. Mit 49,1 Prozent liegt Amazon beim Umsatz des Online-Einzelhandels vor seiner Konkurrenz und nimmt knapp die Hälfte der Sparte ein. Erst bei 6,6 Prozent tummelt sich der Online-Marktplatz eBay an zweiter Stelle. Der iPhone-Hersteller Apple folgt mit einem Anteil von 3,9 Prozent, nur knapp dahinter liegt der US-Konzern Walmart, der etwa 3,7 Prozent des Online-Einzelhandelsumsatzes in den USA generiert.

In wenigen Jahren konnte der E-Commerce-Gigant seinen Umsatz erneut steigern und so seine klare Vormachtstellung im Online-Einzelhandel wahren: Im Jahr 2017 erzeugte Amazon 43,5 Prozent des Gesamtumsatzes dieser Sparte, während der Konzern in diesem Jahr bereits 49 Prozent des Online-Einzelhandelsumsatzes ausmacht.

Prime-Day-Umsatz mit positiver Entwicklung

Der Amazon-eigene Feiertag für seine Prime-Kunden, der "Prime Day", bei dem die Kunden zu reduzierten Preisen ausgewählte Artikel shoppen können, legte den Umsatz betreffend in den vergangenen Jahren deutlich zu. An diesem exklusiven Verkaufstag setzte Amazon insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar um - damit hat sich der Prime-Day-Umsatz gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. In 2018 wurde die Angebotsspanne im Vergleich zum Vorjahr um 6 Stunden auf insgesamt 36 Stunden verlängert.

Amazon auf dem grünen Pfad

Im Allgemeinen scheint es beim Online-Riesen Amazon mehr als gut zu laufen. Erst vor einigen Tagen knackte der Konzern - als zweiter nach Apple - die Billionen-Dollar-Marke, als die Amazon-Aktie ein Allzeithoch bei 2.050,50 US-Dollar markierte. Apple hat für diese Entwicklung rund 38 Jahre gebraucht, Amazon hat diese Marke hingegen bereits nach 21 Jahren Börsenlistung (vorübergehend) durchbrochen.

Erfolge kann das E-Unternehmen auch in seiner relativ jungen Geschäftskundensparte verbuchen: Zu dem 2015 initiierten "Amazon Business" veröffentlichte Amazon jüngst erste Zahlen. Wie das Unternehmen verkündete, beläuft sich der hochgerechnete Jahresumsatz für diese Plattform auf fast 10 Milliarden US-Dollar. Als Vergleich: Insgesamt erwirtschaftete Amazon im Jahr 2017 satte 178 Milliarden US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Eddy Galeotti / Shutterstock.com, Annette Shaff / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com