Walmart hat das Nachsehen: Wells Fargo hebt Kursziel für Amazon kräftig an

Amazon -Anleger haben seit vergangenen Oktober ein Kursplus von fast 100 Prozent in ihren Depots. Erst kürzlich hat das Unternehmen erstmals einen Börsenwert von über einer Billion Dollar erreicht. Während die Amazon-Aktie immer neue Höchststände markiert, werden am Markt Stimmen lauter, die vor einem Heißlaufen der Aktie warnen. Für Analyst Ike Boruchow von Wells Fargo ist diese Sorge aber unbegründet.

Im Rennen mit Walmart die Nase vorn

Seiner Einschätzung nach wird der Internet-Handelskonzern in diesem Jahr zum weltgrößten Bekleidungshändler aufsteigen und damit den bisherigen Spitzenreiter, Walmart, vom Sockel stoßen. Für das Gesamtjahr rechnet Boruchow bei Amazon im Bekleidungsbereich mit einem Bruttoumsatz von 30 Milliarden Dollar. Dabei verweist der Experte auf den massiven Wachstumstrend in diesem Segment. "Während 2012 auf den Plattformen von Amazon Bekleidung und Schuhe 1,4 Prozent der Amazon-Umsätze ausmachten, stieg diese Zahl im vergangenen Jahr auf 7,2 Prozent und wird unseren Schätzungen nach 2018 voraussichtlich zwischen 8,5 und 9,0 Prozent betragen", so der Analyst.

Heidi Klum ins Boot geholt

Seine Erwartungen an eine Wachablösung an der Spitze der Bekleidungshändler begründet Boruchow auch mit Amazons Fähigkeit, Nutzer auf die eigene Plattform zu lenken. Dazu tragen auch Partnerschaften mit namhaften Marken wie Nike bei.

Erst am Vortag hat Amazon zudem einen weiteren Coup gelandet: Heidi Klum, Model und TV-Moderatorin, wird auf Amazons Streaming-Dienst eine eigene Show bekommen. Das Thema des Formats soll Mode sein, geplant ist dabei offenbar ein Reality-Fashion-Format in Form einer Castingshow. Obwohl genauere Informationen zur Umsetzung der Show bislang nicht bekannt gegeben wurden, dürfte Amazon sich die Chance, die Kleider aus der Show direkt auf der hauseigenen Verkaufsplattform zu verknüpfen, wohl nicht entgehen lassen. Amazon Fashion schaffe "das passende Einkaufserlebnis für die Zuschauer", heißt es in diesem Zusammenhang.

Kursziel angehoben

Angesichts der positiven Aussichten sieht der Wells Fargo-Analyst auch für die Amazon-Aktie noch Luft nach oben und hob sein Kursziel von bislang 2.110 US-Dollar auf 2.300 US-Dollar an. Verglichen zum Schlusskurs von Dienstag wäre dies ein Kursplus von mehr als 15 Prozent.



