5 Ideen für passives Einkommen

Was unterscheidet einen zufälligen Trade von einer echten Chance? Trading-Experte Christian Böttger spricht in der dritten Folge unserer Interview-Reihe darüber, wie er Märkte analysiert und welche Rolle die Charttechnik dabei spielt.

Statt auf ein Übermaß an Indikatoren setzt er auf klare Formationen und einen strukturierten Blick: erst das große Bild im Tageschart, dann die Details in kleineren Zeiteinheiten. Anhand von Praxisbeispielen erklärt er, wie er seinen Einstieg plant - und rechtzeitig den Ausstieg findet. Auch wenn Fundamentaldaten für ihn meist im Hintergrund bleiben, können sie das Bild in manchen Situationen sinnvoll ergänzen. Für Einsteiger lautet sein wichtigster Rat: simpel starten, typische Fehler vermeiden und Schritt für Schritt Sicherheit gewinnen. Hier geht’s zum Video.

