RATIONAL-Aktie nach Insidertrade

Insider Portfolio

Bewegung bei RATIONAL: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Am 08.05.2025 wurden bei RATIONAL Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die BaFin wurde am 09.05.2025 über die Transaktion informiert. Würbser, Franziska, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 08.05.2025 um RATIONAL-Anteile aus. Würbser, Franziska erwarb 1.440 Aktien zu einem Kurs von je 740,07 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die RATIONAL-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 750,50 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der RATIONAL-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 752,00 EUR. Die Marktkapitalisierung von RATIONAL beziffert sich unterdessen auf 8,66 Mrd. Euro. 11.370.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 08.05.2025 RATIONAL-Anteile gehandelt. Würbser, Franziska fügte 199 Anteile zu jeweils 745,86 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net