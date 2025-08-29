Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Dienstagabend ins Minus

Reddit im Fokus

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 217,35 USD ab.

Die Reddit-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 217,35 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 213,35 USD. Bei 219,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 425.789 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (253,00 USD) erklomm das Papier am 19.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 16,40 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 55,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 74,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit -0,06 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 499,63 Mio. USD gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 präsentieren.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



