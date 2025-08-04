Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Reddit im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 227,13 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 227,13 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Reddit-Aktie sogar auf 229,15 USD. Bei 225,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.347 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 253,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 11,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499,63 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison