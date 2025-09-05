DAX23.748 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.393 ±-0,0%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Blick auf Reddit-Kurs

Reddit Aktie News: Reddit steigt am Nachmittag

08.09.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 243,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
242,86 USD 2,86 USD 1,19%
Charts|News|Analysen

Um 15:53 Uhr wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 243,14 USD nach oben. Bei 246,90 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,50 USD. Zuletzt wurden via New York 159.183 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 253,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 4,06 Prozent zulegen. Bei 55,28 USD erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 77,26 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 281,18 Mio. USD eingefahren.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

