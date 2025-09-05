Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Montagabend ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 234,40 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 234,40 USD. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 233,44 USD ab. Bei 245,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 403.700 Reddit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 253,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,94 Prozent. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,28 USD ab. Abschläge von 76,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent auf 499,63 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 USD je Aktie belaufen.

