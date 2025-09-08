DAX23.716 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.683 +0,4%Nas21.775 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,01 +1,2%Gold3.641 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Reddit im Blick

Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag fester

09.09.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 233,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
235,53 USD 5,55 USD 2,41%
Charts|News|Analysen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 233,65 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Reddit-Aktie bisher bei 239,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,92 USD. Zuletzt wurden via New York 114.163 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei 253,00 USD erreichte der Titel am 19.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,28 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 55,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 76,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,63 Mio. USD im Vergleich zu 281,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 1,84 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung