Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 233,65 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 233,65 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Reddit-Aktie bisher bei 239,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,92 USD. Zuletzt wurden via New York 114.163 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei 253,00 USD erreichte der Titel am 19.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,28 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 55,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 76,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,63 Mio. USD im Vergleich zu 281,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 1,84 USD je Aktie aus.

