Reddit Aktie News: Reddit zieht am Nachmittag an

Reddit im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 200,89 USD.

Das Papier von Reddit legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 200,89 USD. Die Reddit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 202,80 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,42 USD. Zuletzt wurden via New York 139.152 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 40,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 79,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 151,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 584,91 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 348,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,27 USD fest.

