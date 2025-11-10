DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.321 +1,4%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1543 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Reddit im Fokus

Reddit Aktie News: Reddit zieht am Nachmittag an

10.11.25 16:08 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 200,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
180,00 EUR 15,00 EUR 9,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Reddit legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 200,89 USD. Die Reddit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 202,80 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,42 USD. Zuletzt wurden via New York 139.152 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 40,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 79,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 151,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 584,91 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 348,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

In eigener Sache

Übrigens: Reddit und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung