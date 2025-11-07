Reddit Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Reddit

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 177,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,5 Prozent auf 177,24 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 173,88 USD nach. Mit einem Wert von 178,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 297.992 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 79,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 54,98 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,27 USD je Reddit-Aktie belaufen.

