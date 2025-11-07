Reddit Aktie News: Anleger greifen bei Reddit am Freitagabend zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 190,65 USD.

Die Reddit-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 190,65 USD. Bei 190,67 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 178,48 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 722.885 Aktien.

Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 32,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 79,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 58,14 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Reddit ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 584,91 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 348,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?