Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

11.11.25 16:08 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Reddit zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 204,36 USD zeigte sich die Reddit-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 204,36 USD bewegte sich die Reddit-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Reddit-Aktie bei 206,51 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Reddit-Aktie bis auf 201,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.239 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 38,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (79,80 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,17 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 584,91 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

