Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Kursentwicklung

Reddit Aktie News: Hausse bei Reddit am Montagabend

10.11.25 20:23 Uhr
Reddit Aktie News: Hausse bei Reddit am Montagabend

Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,2 Prozent auf 206,68 USD.

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 6,2 Prozent auf 206,68 USD. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 206,86 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 200,42 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 482.546 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 36,83 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 159,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 584,91 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 348,35 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Reddit am 18.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,27 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

