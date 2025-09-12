DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.840 ±0,0%Nas22.348 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,22 +0,5%Gold3.681 +1,0%
So bewegt sich Reddit

Reddit Aktie News: Reddit zieht am Montagnachmittag an

15.09.25 16:13 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von Reddit gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 261,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
263,38 USD 9,09 USD 3,57%
Charts|News|Analysen

Das Papier von Reddit konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 261,70 USD. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 262,38 USD zu. Bei 257,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.458 Reddit-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,50 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 57,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 78,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 USD fest.

Redaktion finanzen.net

