Reddit Aktie News: Reddit am Montagabend höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Reddit. Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 263,15 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 263,84 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,66 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 418.048 Stück gehandelt.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,50 USD an. Gewinne von 1,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 57,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,63 Mio. USD im Vergleich zu 281,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 1,84 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

