Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Reddit. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,4 Prozent auf 278,30 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 278,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Reddit-Aktie bisher bei 282,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 272,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 597.276 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2024 (61,54 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Reddit gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,63 Mio. USD im Vergleich zu 281,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 USD je Reddit-Aktie belaufen.

