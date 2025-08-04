Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Reddit

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 217,83 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 217,83 USD ab. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 215,60 USD. Bei 217,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 357.061 Reddit-Aktien.

Am 19.08.2025 markierte das Papier bei 253,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 13,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,30 USD. Dieser Wert wurde am 22.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison