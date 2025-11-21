Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend mit Aufschlag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Reddit. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 187,08 USD zu.
Um 20:08 Uhr wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 187,08 USD nach oben. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 190,15 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,69 USD. Bisher wurden heute 405.319 Reddit-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,17 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,80 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Reddit ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 584,91 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,31 USD je Reddit-Aktie.
