Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag gefragt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 188,86 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 188,86 USD zu. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 189,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 185,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 96.627 Reddit-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 79,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 57,75 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 584,91 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,35 Mio. USD in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,31 USD fest.
